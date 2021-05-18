УЕФА отметил игру Аршавина в подборке лучших матчей плеймейкеров на чемпионатах Европы

ТАСС, 18 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил выступление россиянина Андрея Аршавина в игре против сборной Нидерландов в подборку лучших матчей плеймейкеров на чемпионатах Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В подборке отмечена игра россиянина в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2008 года против сборной Нидерландов, в котором сборная России победила в дополнительное время со счетом 3:1, а Аршавин забил один гол и отдал одну голевую передачу.

"Четвертьфинал с нидерландцами стал настоящим бенефисом уроженца Ленинграда, - говорится в сообщении. - За 120 минут он замучил защитников "оранжевых", поучаствовал в первых двух голах (во втором случае сделал шикарную передачу Дмитрию Торбинскому), а третий забил сам, установив окончательный счет".

Всего на счету Аршавина шесть матчей на чемпионатах Европы, в которых он забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Чемпионат Европы в 2021 году пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).