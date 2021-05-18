Лыжники группы Перевозчикова проведут 18 мая первую тренировку в Швеции

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Члены сборной России по лыжным гонкам, включенные в тренерскую группу Олега Перевозчикова и Данила Акимова, начинают в Швеции подготовку к олимпийскому сезону и 18 мая проведут первую тренировку в лыжном тоннеле. Об этом Акимов сообщил ТАСС.

В группу, которую возглавляет старший тренер сборной России Перевозчиков, включены Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артем Николаев, Илья Порошкин, Илья Семиков, Антон Тимашов и Иван Якимушкин. Первый тренировочный сбор спортсменов запланирован в шведском Торсби в лыжном тоннеле.

"Подготовка идет согласно плану, все спортсмены уже на месте. Сегодня у нас пройдет первая тренировка в тоннеле", - сказал Акимов.

По словам тренера, сбор продлится до 31 мая, после чего спортсмены получат небольшой отдых. Следующее тренировочное мероприятие пройдет в июне в эстонском Отепя.

Ларьков является двукратным призером Олимпиады 2018 года - в его активе бронза на дистанции 50 км и серебро в эстафете. Он также является обладателем двух серебряных наград чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, завоеванных в составе эстафетной команды. Якимушкин - серебряный призер ЧМ-2021 в эстафете. В общем зачете Кубка мира прошлого сезона спортсмен занял второе место, уступив только соотечественнику Александру Большунову.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.