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ЧМ по хоккею в Риге

В Федерации хоккея Латвии заявили, что в рекордные сроки справились с подготовкой к ЧМ

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня
"Арена-Рига" AP Photo/CTK, Zdenek Matousek
Описание
"Арена-Рига"
© AP Photo/CTK, Zdenek Matousek

РИГА, 18 мая. /ТАСС/. Оргкомитет стартующего 21 мая чемпионата мира по хоккею в Риге в рекордные сроки подготовился к проведению турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

"У нас были рекордные сроки - нам нужно было организовать чемпионат мира за чуть более 100 дней до начала турнира, - сказал Калвитис. - Приходилось очень многие вопросы решать, думаю, мы очень хорошо со всем справились. Мы успели построить вторую игровую арену, закончить новые тренировочные площадки. На сегодняшний день, когда все команды уже прибыли, у нас все хорошо, нет особенных случаев с ковидом, все идет по плану, думаю, что все будет хорошо".

Теги
ЧМ по хоккею в Риге
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