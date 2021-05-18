В Федерации хоккея Латвии заявили, что в рекордные сроки справились с подготовкой к ЧМ

РИГА, 18 мая. /ТАСС/. Оргкомитет стартующего 21 мая чемпионата мира по хоккею в Риге в рекордные сроки подготовился к проведению турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

"У нас были рекордные сроки - нам нужно было организовать чемпионат мира за чуть более 100 дней до начала турнира, - сказал Калвитис. - Приходилось очень многие вопросы решать, думаю, мы очень хорошо со всем справились. Мы успели построить вторую игровую арену, закончить новые тренировочные площадки. На сегодняшний день, когда все команды уже прибыли, у нас все хорошо, нет особенных случаев с ковидом, все идет по плану, думаю, что все будет хорошо".