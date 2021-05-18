В Латвии назвали случаи заражения ковидом главным риском для чемпионата мира по хоккею

РИГА, 18 мая. /ТАСС/. Главный риск для проведения чемпионата мира по хоккею в Риге связан с угрозой заражения участников коронавирусом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

"У нас две гостиницы, там живут все команды, все судьи и все остальные, кто связан с проведением турнира, - сказал Калвитис. - Они полностью отрезаны от внешнего мира, они не будут выходить в город, на арены будут ездить на автобусах. Все очень строго и, скорее всего, будет строго, потому что самый большой риск чемпионата - если произойдет заражение ковидом".

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.