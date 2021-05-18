Расходы на проведение чемпионата мира по хоккею в Риге превысили €12 млн

РИГА, 18 мая. /ТАСС/. Общая сумма расходов на организацию чемпионата мира по хоккею в Риге превысила €12 млн, из которых почти треть покрыло правительство Латвии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

"Самые большие затраты были связаны с тем, что надо было расположить всех участников по одному в номере [гостиницы], - сказал Калвитис. - Это большая затратная позиция, потому что этот чемпионат полностью финансируется латвийским правительством, Международной федерацией хоккея (IIHF) и Федерацией хоккея Латвии".

По его словам, бюджет чемпионата составил более €12 млн, из которых примерно 30% заплатило правительство.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.