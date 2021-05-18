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Допинг в спорте

РУСАДА в апреле получило от атлетов шесть запросов на использование запрещенных препаратов

В марте таких запросов было девять

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле получило от российских спортсменов шесть запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

"В апреле в РУСАДА поступило шесть запросов от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов", - сообщили в пресс-службе. В январе таких запросов было восемь, в феврале - три, в марте - девять.

В 2020 году в РУСАДА поступило 67 запросов, в 2019-м - 104.

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