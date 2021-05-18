Песков: Россия может только мечтать дойти до финала чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Россия может только мечтать выйти в финал чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

"Конечно, мы могли бы только мечтать об этом, что мы и делаем", - сказал представитель Кремля во вторник журналистам, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что сборная России дойдет до финала чемпионата Европы по футболу.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).