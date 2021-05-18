Ситуация с чемпионатом мира не испортила отношения хоккейный федераций Латвии и Белоруссии

РИГА, 18 мая. /ТАСС/. Хоккейные федерации Латвии и Белоруссии сохранили рабочие отношения, несмотря на ситуацию с чемпионатом мира 2021 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

"Мы свои отношения не испортили, - сказал Калвитис. - Это (перенос) было не наше решение, мы все время в контакте с белорусской стороной, у нас хорошие хоккейные традиции как у соседних стран, так что я не вижу никаких рисков сотрудничества".

Изначально чемпионат мира 2021 года должен был пройти в Минске и Риге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране. Решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля.

Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.