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Футбол в России

Президент "Сочи" объявил о переходе футболиста Заболотного в ЦСКА

Условия контракта не сообщаются
Антон Заболотный Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Антон Заболотный
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СКОЛКОВО /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Сочи" Антон Заболотный перейдет в московский ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил президент сочинского клуба Борис Ротенберг.

В завершившемся сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги Заболотный забил девять мячей.

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"Тренер занимается составом, они дают мне списки, кто мог бы усилить команду, кто остается, а кто самовольно ушел, даже не предупредив меня, - сказал Ротенберг. - Речь идет об Антоне Заболотном - я ему сказал, что это его выбор, чтобы он понимал, что здесь он вырос как футболист, получил вызов в сборную России".

"Да, это дело футболистов, где им играть, где развиваться и где они достигнут наивысшего результата. Дай бог, чтобы у него получилось в ЦСКА. Он сделал выбор, на тему контракта я с ним не разговаривал. Но мы говорили ему, что хотим, чтобы он был у нас, мы на него рассчитывали", - добавил Ротенберг.

Глава клуба сообщил, что в команде останутся ее лидеры - полузащитник Кристиан Нобоа и вратарь Сослав Джанаев. "Он (Нобоа) будет и дальше показывать свой класс, то, что умеет делать, делиться опытом с молодыми. Джанаев и остальные основные игроки остаются в клубе. Тренер (Владимир Федотов) тоже работает дальше", - отметил Ротенберг.

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