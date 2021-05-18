В Сколкове представили машину для класса прототипов Российской серии кольцевых гонок

СКОЛКОВО /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Программа развития российского автоспорта SMP Racing презентовала машину BR03 для участия в классе прототипов СМП - Российской серии кольцевых гонок. Мероприятие проходит в Сколокове.

"Сегодня очень большой праздник, мы презентовали эту машину, которая делалась на протяжении двух лет, - сказал основатель и руководитель SMP Racing Борис Ротенберг. - Вы все знаете, что это наша третья машина. Смотря на то, как за границей политически подходят к тому, чтобы удержать нас в узле, мы решили создать автомобиль монокласса, чтобы все пилоты ехали на одном уровне".

"Машина с двигателем 3,5 литра, самое главное ее достоинство - равный монокок, но она безопасна, как в "Формуле-1, - при какой-либо аварии пилота вынесет вместе с монококом. Она доступна, безопасна и быстра. Очень управляемая машина, легка при движении, при входе в повороты. Я думаю, что все гонщики, которые получат лицензии [для управления прототипом], будут довольны", - добавил Ротенберг.