Борис Ротенберг: выход "Сочи" в Лигу конференций станет точкой отсчета для клуба

СКОЛКОВО /Московская область/, 18 мая. /ТАСС/. Выход футбольного клуба "Сочи" в Лигу конференций станет точкой отсчета для команды. Такое мнение ТАСС высказал президент "Сочи" Борис Ротенберг.

По итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги "Сочи" занял пятое место и сыграет в квалификации Лиги конференций.

"Очень приятно, что команда попала в Лигу конференций, результат работы всего сезона налицо. Но последняя игра (против "Химок" - 0:0) меня расстроила: рассчитывал на победу, а получилась только ничья, - сказал Ротенберг. - Немного безвольно играли, не должны зависеть от результатов других команд, надо решать все самостоятельно, и это для меня неблагоприятный фактор".

"Пусть это будет точкой отсчета для "Сочи", теперь будем двигаться дальше и выше. Будем стараться радовать болельщиков, которых, к сожалению, очень мало на стадионе. Хочется, чтобы зрителей было больше, чтобы они гнали наших пацанов вперед к победам", - добавил он.