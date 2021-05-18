В ЦСКА заявили, что вопрос возвращения в клуб хоккеистов Григоренко и Нестерова открыт

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вопрос возвращения в московский ЦСКА из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающего Михаила Григоренко ("Коламбус") и защитника Никиты Нестерова ("Калгари") на данный момент открыт. Об этом журналистам рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.

Оба игрока выступали за ЦСКА до 2019 года, став вместе с клубом обладателями Кубка Гагарина. Контракты хоккеистов в НХЛ истекают летом.

"Мы всегда вели свою позицию на возвращение. Тем более они оба прошли с нами многое, поэтому вопрос открыт", - сказал Есмантович.

Глава клуба высказался о возможном возвращении в клуб Валентина Зыкова из "Вегаса". "Как тягач тянет самолет, так и мы его тянем в клуб. Он не решился вернуться, но мы ждем. Он закрылся и видит себя за рубежом", - отметил он.