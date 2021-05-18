Минспорт признал удовлетворительным выступление российских лыжников в сезоне

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Экспертный совет Минспорта назвал удовлетворительным выступление сборной России по лыжным гонкам в завершившемся сезоне. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной команды Юрий Бородавко.

"Сегодня состоялось заседание экспертного совета министерства спорта, - сказал Бородавко. - Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе присутствовала на нем непосредственно, а другие тренеры, включая меня, принимали в нем участие удаленно. Экспертный совет остался удовлетворен результатами, которые показали наши спортсмены в минувшем сезоне".

Александр Большунов в прошедшем сезоне во второй раз стал победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второе место в общем зачете заняла Юлия Ступак. На чемпионате мира в германском Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место, завоевав золотую, три серебряные и бронзовую награды. В общем зачете многодневной гонки "Тур де Ски" Большунов занял первое место, Денис Спицов - третье, Ступак стала второй в женском зачете.