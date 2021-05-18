"Урал" может вернуть Бавина из "Тамбова" и вратаря ЦСКА Помазуна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. В состав футбольного клуба "Урал" могут вернуться Юрий Бавин, арендованный "Тамбовом", и вратарь ЦСКА Илья Помазун. Об этом сообщил в эфире в официальном аккаунте "Урала" в Instagram президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов, подводя итоги сезона.

"Юрий Бавин - наш футболист. Он был арендован "Тамбовом" и сейчас может вернуться, все зависит от него. Нам хотелось бы, чтобы Бавин нашел себе команду, но он наш футболист - если не найдет, то вернется в "Урал". Но мы будем подыскивать ему новый клуб", - сказал Иванов.

На вопрос, будет ли "Урал" пытаться вернуть Помазуна, он ответил утвердительно. "Да, будем", - отметил Иванов.

Помазун летом прошлого года перешел из ЦСКА в аренду в "Урал", а в феврале вернулся в столичный клуб.

"Урал" завершил минувший сезон на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.