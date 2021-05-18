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Футбол в России

"Зенит" стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом в апреле

Всего в апреле РУСАДА проверило на допинг девятерых футболистов РПЛ
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Зенит" из Санкт-Петербурга в апреле 2021 года стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, во второй месяц весны были протестированы три футболиста этого клуба.

Всего в апреле РУСАДА проверило на допинг девятерых футболистов РПЛ.

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В число трех протестированных игроков "Зенита" вошли защитник Вячеслав Караваев и полузащитники Андрей Мостовой и Юрий Жирков. По два футболиста были проверены у "Спартака" (Георгий Джикия и Александр Соболев), "Локомотива" (Максим Мухин и Рифат Жемалетдинов) и ЦСКА (Ильзат Ахметов и Иван Обляков).

В марте РУСАДА протестировало четырех футболистов премьер-лиги: Игоря Акинфеева и Илью Помазуна (оба - ЦСКА), а также Кирилла Кравцова и Данила Кругового (оба - "Зенит").

8 мая служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что все тесты российских игроков на допинг за последние два месяца дали отрицательный результат. Игроки национальной, молодежной, мини-футбольной сборных России тестировались в рамках участия в матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) и сдали 18 допинг-проб. Тестирование прошли 10 игроков национальной сборной, шесть - молодежной, два - мини-футбольной.

Как сообщал ранее ТАСС, десять футболистов сборной России прошли внесоревновательное допинг-тестирование 29 марта в Словакии за день до матча с командой этой страны в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Тестирование проходило по линии международной федерации.

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