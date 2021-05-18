Владелец "Манчестер Сити" оплатит болельщикам поездку на финал Лиги чемпионов

ТАСС, 18 мая. Владелец английского "Манчестер Сити" шейх Мансур ибн Зайд аль-Нехайян профинансирует транспортировку нескольких тысяч болельщиков клуба на финал футбольной Лиги чемпионов, который пройдет в Порту. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".

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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 между английскими "Манчестер Сити" и "Челси", который изначально должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, состоится в Порту 29 мая.

"Пеп (главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола - прим. ТАСС) и команда провели такой замечательный сезон, и их выход в финал Лиги чемпионов после очень сложного года представляет собой поистине исторический момент для клуба. Поэтому невероятно важно, чтобы как можно больше болельщиков имели возможность посетить эту особую игру. Особенно те, кто столько лет поддерживал "Манчестер Сити" в хорошие и плохие времена", - сказал владелец "Манчестер Сити".

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что это решение было принято в связи с завышенными расходами в период пандемии и тратами болельщиков на необходимую сдачу ПЦР-тестов.