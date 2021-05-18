Матыцин: налоговый вычет за занятия спортом получил положительный отклик у населения

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Закон о налоговых выплатах за занятия физкультурой и спортом вызвал положительный отклик у населения. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи министр спорта РФ Олег Матыцин.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, предполагающий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей, занимающихся физкультурой и спортом.

"Законопроект, связанный с налоговым вычетом за занятия физической культурой и спортом, вызвал положительный отклик у людей. Нам еще предстоит дополнительная работа по имплементации этого законопроекта в жизнь", - сказал Матыцин.