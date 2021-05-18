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Фигурное катание

Федерация фигурного катания получила заявление Самойлова о желании выступать за Польшу

22-летний Самойлов является победителем и призером этапов Кубка России и юниорского Гран-при
Владимир Самойлов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Владимир Самойлов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила от Владимира Самойлова заявление о намерении выступать за сборную Польши. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

"Нам поступило заявление Самойлова о его желании перейти в команду Польши. Заявление будет рассматриваться в соответствии с теми регламентами, которые есть в федерации. Пока по этому спортсмену никакого решения не принято", - сказал Коган.

22-летний Самойлов является победителем и призером этапов Кубка России и юниорского Гран-при. Его наилучшим достижением на чемпионатах России стало шестое место в 2018 году. Последний сезон он тренировался под руководством Виктории Буцаевой.

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