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Госдума одобрила выделение средств из госбюджета на реконструкцию "Екатеринбург-Арены"

Для реализации проекта потребуется более 1,2 млрд рублей
"Екатеринбург-Арена" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
"Екатеринбург-Арена"
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи одобрил предложение выделить средства из федерального бюджета для реконструкции стадиона "Екатеринбург-Арена". Об этом говорится в решении по итогам заседания комитета.

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"При формировании проекта федерального бюджета рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть вопросы о выделении бюджетных ассигнований на финансирование следующих мероприятий по реконструкции и строительству объектов спортивной инфраструктуры в Свердловской области: "Адаптация спортивного стадиона "Екатеринбург-Арена" для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период", - говорится в решении.

Ранее сообщалось, что адаптация стадиона оценивается в более чем 1,2 млрд рублей.

Стадион "Екатеринбург-Арена" был реконструирован для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сам объект построен в 1957 году. Для мирового первенства на стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. Стадион является домашним для клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги "Урал".

 

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