В Госдуме рекомендовали минимальную зарплату для тренеров на селе

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Специалист по физической культуре и спорту на селе должен зарабатывать не менее 40 тысяч рублей в месяц. Данную рекомендацию выработал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Рекомендовать Минспорту России проработать вопрос с Минфином России, предусмотрев, что расчет компенсационных выплат (подъемных) на приобретение жилья специалисту должен определяться сроком его контракта, исходя из примерной суммы в 300 тысяч рублей за год контракта, а также установления заработной платы специалиста, согласившегося работать на селе, определив нижнюю ее границу не менее 40 тысяч рублей", - говорится в рекомендации.

Заседание комитета проходит во вторник в здании Министерства спорта РФ.