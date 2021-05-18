Гребцов из Австралии не будет на этапе Кубка мира в Барнауле из-за пандемии

БАРНАУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Спортсмены из Новой Зеландии и Австралии не смогли приехать в Барнаул для участия во втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ из-за пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения, сообщил на пресс-конференции во вторник вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко.

"В Барнауле мы проводим крупнейшие соревнования, где спортсмены получают квоты на Олимпийские игры в Токио. В соревнованиях примут участие спортсмены из практически шестидесяти стран, от Алжира до Венесуэлы, спортсмены из четырех континентов. Гребцы из Новой Зеландии и Австралии не смогут принять участие в соревнованиях. Дело в том, что сейчас мировая пандемия. Обычно гораздо больше спортсменов принимает участие в этапах Кубка мира, но на данный момент из-за пандемии они не смогли сюда приехать", - сказал Конецко, отметив в числе причин закрытое авиасообщение между странами.

Он отметил, что в Алтайский край для участия в соревнованиях прибыли более 300 спортсменов. Число участников соревнований еще не окончательное, так как в настоящее время продолжается регистрация. Ранее власти Алтайского края заявляли об участии в соревнованиях 444 спортсменов.

"Мы очень рады, что Алтай принимает участников из большого количества стран. Обычно мы организовываем Кубки мира в новых местах на следующий год после олимпиады, но пандемия внесла коррективы и не все участники, которые хотели бы приехать и принять участие в соревнованиях на новом месте, смогли это сделать. К тому же многие сильнейшие спортсмены уже готовятся к олимпиаде, не имеют столько времени, чтобы добраться сюда", - подчеркнул Конецко.

Также вице-президент сообщил, что в случае, если из-за пандемии коронавируса Япония не сможет принять германскую сборную гребцов для подготовки к олимпиаде, то спортсмены вновь прибудут в Барнаул для проведения заключительных тренировок на гребном канале перед олимпиадой.

По словам заместителя генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Николая Мордвина, заключительный сбор российской сборной гребцов перед олимпиадой в Токио, по предварительным данным, пройдет во Владивостоке - в поселке Лозовое, где в настоящее время завершается реконструкция гребной базы.

"Пока сборная остановилась на Владивостоке, однако окончательное решение еще не принято. Возможно, часть олимпийской команды перед Владивостоком заедет для тренировок в Барнаул. После проведения этапа Кубка мира в Барнауле мы примем решение о том, кто именно будет представлять нашу страну на олимпийских играх и будет понимание, кто и где именно станет готовиться. Во Владивостоке все требования для проведения заключительного этапа [подготовки] выполняются, но на площадке невозможно проведение международных соревнований", - отметил Мордвин, уточнив, что на Алтае такая возможность имеется.

О втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

В марте 2019 года ICF доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. Соревнования стартуют 20 мая. На них продано уже более 13 тыс. билетов. Власти Алтайского края прогнозируют, что очно соревнования увидят не менее 20 тыс. человек за четыре дня, а трансляцию посмотрят более 50 тыс. человек.