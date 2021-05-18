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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Кирпичникова завоевала серебро чемпионата Европы по плаванию на 800 м вольным стилем

Третье место заняла другая россиянка - Анна Егорова
Анастасия Кирпичникова AP Photo/Petr David Josek
Описание
Анастасия Кирпичникова
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 18 мая. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла второе место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем. Турнир проходит в Будапеште.

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Первой стала итальянка Симона Куадарелла, показавшая результат 8 минут 20,23 секунды, Кирпичникова преодолела дистанцию за 8 минут 21,86 секунды. Третьей финишировала еще одна россиянка Анна Егорова (8.26,56).

20-летняя Кирпичникова является обладательницей золотой, серебряной и бронзовой медалей Европейских игр 2015 года. 22-летняя Егорова - серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, победительница Универсиады 2017 года. 9 апреля на чемпионате России Егорова выиграла дистанцию 800 м, Кирпичникова заняла второе место.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта, завоевав 13 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-5-8), на третьей - команда Украины (5-4-2).

Соревнования завершатся 23 мая.

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