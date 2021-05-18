Футболист "Спартака" Ларссон попал в состав сборной Швеции на чемпионат Европы

ТАСС, 18 мая. Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон, а также футболисты "Краснодара" Кристоффер Ольссон, Виктор Классон и Маркус Берг попали в состав сборной Швеции по футболу на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.

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Ларссон в нынешнем сезоне забил 15 мячей в 29 матчах. В составе сборной Швеции 23-летний форвард провел пять игр и забил один гол.

В состав из 26 футболистов попали:

вратари Робин Ольсен ("Эвертон", Англия), Карл-Юхан Юнссон ("Копенгаген", Дания), Кристофер Нордфельдт ("Генчлербирлиги", Турция);

защитники Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделёф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Андреас Гранквист ("Хельсингборг"), Мартин Ульссон ("Хэкен"), Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), Филип Хеландер ("Рейнджерс", Шотландия), Эмиль Крафт ("Ньюкасл", Англия), Понтус Янссон ("Брентфорд", Англия), Маркус Даниэльссон ("Далянь", Китай);

полузащитники Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль ("Сампдория", Италия), Эмиль Форсберг ("Лейпциг", Германия), Густав Свенссон ("Гуанчжоу", Китай), Кен Сема ("Уотфорд", Англия), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Маттиас Сванберг ("Болонья", Италия), Кристоффер Олссон ("Краснодар", Россия), Деян Кулусевски ("Ювентус", Италия), Йенс Каюсте ("Мидтьюлланн", Дания);

нападающие Маркус Берг ("Краснодар", Россия), Александер Исак ("Реал Сосьедад", Испания), Робин Квайсон ("Майнц", Германия), Джордан Ларссон ("Спартак", Россия).

Сборная Швеции на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Испании (14 июня), Словакии (18 июня) и Польши (23 июня). Две последние встречи пройдут в Санкт-Петербурге.