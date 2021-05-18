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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Пловец Колесников второй раз за два дня побил мировой рекорд на 50-метровке на спине

Российский спортсмен завоевал золото чемпионата Европы
Климент Колесников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Климент Колесников
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Спортсмен преодолел дистанцию за 23,80 секунды, побив свой мировой рекорд, который он установил днем ранее в полуфинале (23,93). Второе место в финальном заплыве занял румын Роберт-Андрей Глинта (24,42), третьим финишировал испанец Уго Гонсалес де Оливейра (24,47).

Колесников стал пятикратным чемпионом Европы. Ранее на текущих соревнованиях он завоевал золото в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. На чемпионате мира 2019 года Колесников завоевал одну серебряную и две бронзовые медали. Также он является двукратным чемпионом мира и десятикратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, завоевав 14 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. На второй позиции идет команда Италии (6-5-8), на третьей - команда Украины (5-4-2).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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Чемпионат Европы по водным видам спорта
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