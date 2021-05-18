Баскетболисты УНИКСа обыграли "Локомотив-Кубань" в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист краснодарской команды Кевин Херви, набравший 24 очка. В составе УНИКСа лучшим по результативности стал Джон Браун с 19 очками.

ТАСС, 18 мая. Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 96:87 (после овертайма) переиграли краснодарский "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Краснодаре.

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Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу УНИКСа. Второй матч пройдет 20 мая в Краснодаре. В другой полуфинальной серии встречаются петербургский "Зенит" и московский ЦСКА, первую встречу выиграла столичная команда. Вторая игра состоится 19 мая.

"Локомотив-Кубань" занял второе место по итогам регулярного чемпионата, УНИКС финишировал третьим. В четвертьфинальной серии команда из Краснодара переиграла подмосковные "Химки" со счетом 2-0, а УНИКС оказался сильнее польского клуба "Зелена Гура" (2-0).

УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019). "Локомотив-Кубань" является серебряным (2013) и бронзовым (2015) призером Единой лиги ВТБ.