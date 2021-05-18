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Автогонки

Умер многократный чемпион СССР по мотогонкам Лембит Теэсалу

Прославленному эстонскому спортсмену было 75 лет
Лембит Теэсалу Горбунов В./Фотохроника ТАСС
Описание
Лембит Теэсалу
© Горбунов В./Фотохроника ТАСС

ТАСС, 18 мая. 21-кратный чемпион СССР по мотогонкам Лембит Теэсалу скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на Федерацию мотоспорта Эстонии.

О причинах кончины спортсмена не сообщается.

Теэсалу с 1965 по 1985 год завоевал 30 медалей чемпионатов СССР в четырех различных классах, из них 21 - золотая. В составе сборной СССР он стал серебряным призером Кубка дружбы, трехкратным победителем Кубка Восточной Европы. Также он является 13-кратным чемпионом Эстонии, 17-кратным победителем традиционной гонки Kalevi Suursoit, причем Теэсалу стал единственным в Эстонии спортсменом, который одерживал победы в этой серии гонок как на мотоцикле, так и за рулем гоночного болида.

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