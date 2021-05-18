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Футбол в Англии

"Манчестер Сити" проиграл "Брайтону" в чемпионате Англии, ведя с разницей в два мяча

Досрочно оформившие чемпионство манчестерцы уступили 17-й команде лиги
"Брайтон" - "Манчестер Сити" EPA-EFE/Gareth Fuller
Описание
"Брайтон" - "Манчестер Сити"
© EPA-EFE/Gareth Fuller

ТАСС, 18 мая. "Манчестер Сити" со счетом 2:3 на выезде уступил "Брайтону" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу, ведя по ходу встречи с разницей в два мяча.

В составе победителей голами отметились Леандро Троссард (50-я минута), Адам Уэбстер (72) и Дэн Бёрн (76), у "Манчестер Сити" отличились Илкай Гюндоган (2) и Фил Фоден (48). Начиная с десятой минуты встречи гости играли в меньшинстве после удаления Жоау Канселу.

"Манчестер Сити" набрал 83 очка и досрочно стал чемпионом Англии. "Брайтон" поднялся на 15-е место в таблице, имея в активе 41 очко. В заключительном туре "Манчестер Сити" 23 мая примет "Эвертон", а "Брайтон" на выезде сыграет с "Арсеналом". 29 мая "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов сыграет с "Челси".

В других завершившихся матчах вторника в чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с "Фулхэмом" со счетом 1:1, а "Лидс" на выезде переиграл "Саутгемптон" (2:0).

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