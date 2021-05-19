"Монреаль" после 28 мая будет пускать 2,5 тыс. зрителей на матчи плей-офф НХЛ

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Канадская команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" объявила о том, что после 28 мая будет пускать на домашние матчи плей-офф 2,5 тыс. зрителей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба.

В первом раунде плей-офф "Монреаль" сыграет против "Торонто".

"Мы очень довольны решением правительства [провинции Квебек] относительно [проведения] шоу и мероприятий, - сказала вице-президент клуба Франс-Маргарет Беланже. - Что касается "Монреаля" и плей-офф, согласно новым правилам, [домашнюю арену команды] Bell Center смогут посетить 2,5 тыс. зрителей - или около 12% от общей вместимости - после 28 мая".

Ранее во вторник представитель канадского Минздрава Ховард Нджу заявил, что в Канаде, скорее всего, в этом сезоне не будет зрителей на матчах плей-офф НХЛ. После этого заявления власти провинции Квебек, где базируется "Монреаль", обнародовали так называемую дорожную карту по снятию в регионе ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне проходили между командами в рамках дивизионов, в одном из которых были сосредоточены семь канадских клубов. После второго раунда розыгрыша плей-офф одной из них предстоит сыграть с американским клубом, а в случае выхода в финал - с еще одной командой из США. Финальные игры должны пройти в середине июля.