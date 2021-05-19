Борис Ротенберг назвал Кварацхелию, Захаряна и Грулева лучшими молодыми футболистами РПЛ

ТАСС, 19 мая. Россияне Арсен Захарян и Вячеслав Грулев, выступающие за московское "Динамо", а также грузин Хвича Кварацхелия, представляющий казанский "Рубин", являются лучшими молодыми футболистами Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил президент "Сочи" Борис Ротенберг, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Кто является лучшим игроком сезона РПЛ? Честно, я даже не думал об этом, - сказал Ротенберг. - В "Зените" играет очень много сильных футболистов, но я бы выделил трех молодых игроков: Арсена Захаряна, Хвичу Кварацхелию и Вячеслава Грулева. За ними будущее".

"Они показывают европейский уровень. У них есть дриблинг, поставленный удар, они способны к нестандартным действиям. Одним словом - неординарные. Любой спортсмен достигает высокого результата, если он делает вещи, которые неспособны повторить большинство его конкурентов, многим это просто не дано", - добавил президент "Сочи".

Захаряну 17 лет, в прошедшем сезоне он провел за "Динамо" 13 встреч в чемпионате России, забил три гола и отдал три результативные передачи. 22-летний Грулев сыграл за московскую команду 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Кварацхелии 20 лет, в прошедшем сезоне он провел в составе "Рубина" 23 игры, забил четыре гола и отдал четыре передачи.