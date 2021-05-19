"Бостон" обыграл "Вашингтон" и вышел в плей-офф НБА

ТАСС, 19 мая. "Бостон" со счетом 118:100 обыграл "Вашингтон" в матче раунда плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, набравший 50 очков. Дабл-даблы оформили его одноклубник Тристан Томпсон (12 очков + 12 подборов) и разыгрывающий "Вашингтона" Расселл Уэстбрук (20 очков + 14 подборов).

По итогам регулярного чемпионата "Бостон" занял седьмое место в таблице Восточной конференции, "Вашингтон" стал восьмым. Из-за пандемии команды провели по 72 игры вместо привычных 82. Напрямую в плей-офф вышли по шесть команд из каждой конференции. Еще по четыре попали в раунд плей-ин, чтобы распределить оставшиеся путевки в первый раунд.

Матчи плей-ин проходят с 18 по 21 мая, седьмая команда играет с восьмой, победитель займет итоговое седьмое место. Девятая команда встречается с десятой, проигравший завершит участие в турнире. Затем за последнюю путевку сыграют проигравший в матче между седьмой и восьмой командами и победитель игры между девятой и десятой. После этого 22 мая стартует первый раунд плей-офф, где команды будут выявлять сильнейшего в сериях до четырех побед.

Благодаря победе "Бостон" занял седьмое место и вышел в плей-офф, где сыграет с "Бруклином". "Вашингтон" в матче за последнюю путевку от Восточной конференции встретится с "Индианой" (девятое место по итогам регулярного чемпионата), которая ранее в среду разгромила "Шарлотт" (10) со счетом 144:117. Победитель матча в первом раунде плей-офф сыграет с "Филадельфией".

На Западе в плей-ин сыграют действующий чемпион "Лос-Анджелес Лейкерс" (7), "Голден Стэйт" (8), "Мемфис" (9) и "Сан-Антонио" (10), матчи пройдут 20 мая. Восьмая команда встретится в первом раунде плей-офф с "Ютой" (1), седьмая - с "Финиксом" (2). Также пройдут серии "Денвер" (3) - "Портленд" (6) и "Лос-Анджелес Клипперс" (4) - "Даллас" (5). Плей-офф завершится не позднее 22 июля.