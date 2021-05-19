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НХЛ

"Вегас" победил "Миннесоту" и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ

Команда из Лас-Вегаса выиграла у соперника во втором матче со счетом 3:1
Райан Ривз ("Вегас") и Нико Штурм ("Миннесота") AP Photo/David Becker
Описание
Райан Ривз ("Вегас") и Нико Штурм ("Миннесота")
© AP Photo/David Becker

ТАСС, 19 мая. "Вегас" на своем льду со счетом 3:1 обыграл "Миннесоту" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вегаса" отличились Джонатан Маршессо (33-я минута), Алекс Тух (38, 60). У "Миннесоты" шайбу забросил Мэтт Дамба (33), российский нападающий команды Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1, в первом матче победу одержала "Миннесота" (1:0). Третья встреча пройдет 21 мая (начало - 04:30 мск) в Сент-Поле (штат Миннесота). По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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