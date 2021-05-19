Япония планирует строго ограничить контакты спортсменов с местным населением во время Игр

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Японии планирует ввести строгие ограничительные меры на время проведения летних Олимпийских игр в Токио, запретив, в частности, контакты спортсменов и членов спортивных делегаций с местным населением, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Об этом в среду, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Мы рассмотрим строгие ограничительные меры, такие как запрет контактов атлетов и официальных представителей с местным населением", - приводит его слова японское общественное телевидение. Суга также подчеркнул, что компания Pfizer намерена бесплатно предоставить вакцину для спортсменов из всех стран.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.