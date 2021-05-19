Бой Тима Цзю может не состояться из-за травмы соперника

ТАСС, 19 мая. Поединок Тима Цзю против Майкла Зерафы, который запланирован на 7 июля в австралийском Ньюкасле, может не состояться из-за травмы соперника сына бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю. Об этом онлайн-изданию WAtoday заявил тренер Зерафы Сэм Лабрун.

"Майкл не в порядке. Он испытывает сильные боли, его тошнит. Если у нас не получится провести тренировочный лагерь, то бой не состоится, - сказал Лабрун. - Поверьте, я очень хочу посмотреть на этот поединок, но здоровье спортсмена стоит превыше всего".

На счету 26-летнего Цзю 18 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, он занимает первое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO). Цзю дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. В его активе также титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF), Австралии, континентальной Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В послужном списке 29-летнего Зерафы 28 побед (17 нокаутом), 4 поражения.