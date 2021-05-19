МОК готов направить на Олимпиаду в Токио дополнительный медперсонал

ТОКИО, 19 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) готов направить на летние Олимпийские игры в Токио дополнительный медицинский персонал для поддержки японских врачей, работающих на спортивных мероприятиях в условиях продолжающейся пандемии. Об этом в среду, выступая в видеоформате на открытии трехдневного совместного заседания организационного комитета Игр, заявил президент МОК Томас Бах.

"Мы сказали оргкомитету, что готовы направить дополнительный медицинский персонал", - отметил он. Глава МОК также высоко оценил работу по подготовке к предстоящим Играм, которую ведет японская сторона. Бах подчеркнул, что все тестовые соревнования, которые проводятся на территории Японии в преддверии Игр, прошли при идеальном соблюдении всех необходимых протоколов безопасности, направленных на противодействие распространению новому коронавирусу. "Эта Олимпиада станет возможной благодаря невероятному духу и упорству Японии", - добавил он.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.