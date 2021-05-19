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Массовый спорт

Матыцин обсудил с министром спорта Узбекистана вопросы подготовки к Играм стран СНГ

Соревнования пройдут с 4 по 11 сентября в Казани

ТАСС, 19 мая. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра - министром туризма и спорта Республики Узбекистан Азизом Абдухакимовым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов.

Стороны обсудили вопросы подготовки к Играм стран СНГ, которые пройдут с 4 по 11 сентября в Казани. Абдухакимов подтвердил готовность сборной Узбекистана в составе не менее 300 человек принять участие в соревнованиях.

Также обсуждались вопросы взаимодействия по вопросам массового и студенческого спорта, профессиональной подготовки и переподготовки кадров в области физической культуры и спорта, а также аспекты сотрудничества по спортивной повестке на международных площадках.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в привлечении российских специалистов по зимним видам спорта. Кроме того, Абдухакимов предложил вести активную совместную работу в рамках деятельности Самаркандского филиала Российского университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Также Абдухакимов пригласил Матыцина посетить Республику Узбекистан в текущем году с рабочим визитом.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
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