Ландо Норрис продлил контракт с командой "Формулы-1" "Макларен"

ТАСС, 19 мая. Британский пилот Ландо Норрис подписал новый контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Макларен". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Пилот выступает за британскую команду с 2019 года. Новое соглашение рассчитано на несколько лет, точный срок контракта не называется.

"Мы очень рады, что продлили контракт с Норрисом, - сказал руководитель команды Зак Браун. - Он играет важную роль для нас, мы гордимся тем ростом, который он продемонстрировал за все время своего выступления за наш коллектив. Мы уверены, что его результаты будут только улучшаться и мы будем развиваться вместе с ним".

"Я очень рад продлить контракт с командой, - сказал Норрис. - Проработав в команде почти пять лет (Норрис вошел в систему "Макларен" в 2017 году - прим. ТАСС), я чувствую себя частью семьи и не мог представить, что начну следующий этап моей карьеры где-либо еще. "Макларен" оказывает огромную поддержку с тех пор, как я участвовал в юниорских сериях, мне очень нравится учиться и развиваться здесь как гонщику".

Норрису 21 год, он занимает четвертое место в личном зачете нынешнего сезона, набрав 41 очко в четырех Гран-при. Британец дважды в карьере поднимался на подиум по итогам гонок.

Ближайший этап "Формулы-1" пройдет 20-23 мая в Монако.