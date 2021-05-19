В оргкомитете ЧМ по хоккею надеются, что фан-зоны удастся открыть по ходу турнира

РИГА, 19 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Глава оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Риге Эдгарс Бунцис надеется, что фан-зоны для болельщиков удастся открыть по ходу турнира. Об этом он рассказал ТАСС.

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Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. "Пока не организованы [фан-зоны], пока по законодательству публичные мероприятия в Латвии запрещены [из-за пандемии]", - сказал он.

Бунцис выразил надежду на то, что фан-зоны удастся открыть по ходу турнира, однако не смог предположить, когда правительство может принять это решение. Как добавил глава оргкомитета, согласно действующим правилам совместный просмотр матчей турнира возможен в Латвии только на открытых террасах баров и кафе и только до 21:00 (время совпадает с московским).

Бунцис отметил, что согласно принятым на данный момент решениям правительства чемпионат пройдет без зрителей. "Надеюсь [на допуск зрителей], так же как и на возможность снять ограничения на просмотр матчей в публичных зонах", - сказал он.

Как накануне сообщил ТАСС президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, оргкомитет турнира работает над тем, чтобы допустить на арены определенное количество зрителей с отрицательным тестом на коронавирус. По словам Калвитиса, речь о допуске полностью вакцинированных зрителей на арены при этом не идет. Правительство Латвии во вторник не стало рассматривать на своем заседании вопрос о присутствии зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею.

Ограничения из-за коронавируса повлияли и на программу реализации сувенирной продукции, выпущенной к чемпионату при участии компании Infront Sports & Media. "В интернете, наверное, что-то можно будет купить и также в некоторых магазинах, - сказал Бунцис. - Специализированных точек [продажи сувенирной продукции] нет по той же причине, что нет зрителей".