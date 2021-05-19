Матыцин возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 90-летия ГТО

ТАСС, 19 мая. Министр спорта РФ Олег Матыцин утвержден председателем организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году празднования 90-летия Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Заместителем председателя оргкомитета назначен заместитель министра спорта Одес Байсултанов. Помимо Матыцина и Байсултанова, в оргкомитет вошли 19 человек. Минспорту совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено в месячный срок предоставить на утверждение в оргкомитет план мероприятий по подготовке и проведению празднования 90-летия ГТО.

Комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности.