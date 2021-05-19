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Баскетбольные еврокубки

В Евролиге заявили, что Кёльн полностью готов к проведению "Финала четырех"

Решающая стадия турнира пройдет 28-30 мая
"Ланксесс-Арена" EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
Описание
"Ланксесс-Арена"
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кёльн полностью готов к проведению "Финала четырех" баскетбольной Евролиги, но из-за особого медицинского протокола команды прилетят в Германию на день раньше обычного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги.

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"Финал четырех" пройдет в германском Кёльне 28-30 мая на стадионе "Ланксесс-Арена". Восьмикратный победитель турнира московский ЦСКА в полуфинале сыграет с турецким клубом "Анадолу Эфес". В другой паре встретятся итальянский "Милан" и испанская "Барселона".

"Кёльн полностью готов к "Финалу четырех", - подчеркнули в Евролиге. - Из-за необходимости соблюдать особый протокол по здоровью и безопасности, команды прилетят во вторник - на день раньше, чем обычно".

Предыдущий сезон Евролиги не был доигран из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2018/19 ЦСКА и "Анадолу Эфес" играли в финале. Армейцы одержали победу со счетом 91:83. На предварительном этапе нынешнего турнира команды обменялись домашними победами.

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