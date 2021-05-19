Минский хоккейный клуб "Динамо" продлил контракт с тренером Вудкрофтом

ТАСС, 19 мая. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжит работу на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Минска. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Вудкрофт возглавил команду в 2019 году, ранее он тренировал ее в 2016-2017 годах. Под его руководством "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21. В первом раунде плей-офф минчане потерпели поражение от петербургского СКА в серии со счетом 1-4.

Вудкрофт ранее руководил германским клубом "Адлер Мангейм" (2014-2016) и швейцарским "Серветтом" (2017-2019).