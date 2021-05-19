Роман Павлюченко рассчитывает провести еще один сезон в профессиональном футболе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Нападающий ногинского футбольного клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя" Роман Павлюченко хочет провести на профессиональном уровне еще один сезон. Об этом он сообщил ТАСС.

Павлюченко выступает за "Знамя" с 2019 года. Ранее "Знамя" являлось любительским клубом, однако в сезоне-2020/21 клуб выступает в ПФЛ. По данным портала Transfermarkt, нынешнее соглашение Павлюченко с клубом действует до 30 июня. Сезон ПФЛ завершится 15 июня.

"Нет, контракт не предлагали, доиграю сезон, а там будет видно, пока больше ничего сказать не могу, по состоянию здоровья определюсь уже позже, доиграю, а там уже решу, - сказал Павлюченко. - Завершу ли карьеру? Может быть, еще поиграю сезон, пока с президентом клуба на эту тему не разговаривал, желание играть есть, пока ноги двигаются, здоровье позволяет, я лучше поиграю, подвигаюсь. С тренерской карьерой вариант не рассматривается".

Павлюченко 39 лет, в нынешнем сезоне он провел 21 матч, забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу. "Знамя" с 35 очками после 24 туров занимает девятое место в турнирной таблице ПФЛ группы 3 (Центр). В течение карьеры нападающий представлял ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московские "Спартак", "Локомотив" и "Арарат", лондонский "Тоттенхэм", краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал". Вместе со сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.