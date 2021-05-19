"Газпром" будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы по футболу

Спонсорское соглашение рассчитано до 2024 года. "Газпром" получит партнерские права на Евро-2020 и Евро-2024, европейскую квалификацию к ЧЕ-2024 и финальные стадии Лиги наций 2021 и 2023 годов. Кроме того, компания получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов.

ТАСС, 19 мая. "Газпром" подписал новое партнерское соглашение с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по условиям которого компания будет спонсором двух следующих чемпионатов Европы, а также продолжит сотрудничество с Лигой чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Мы рады приветствовать "Газпром" впервые в качестве спонсора турниров национальных команд. За время сотрудничества российская компания зарекомендовала себя как одного из самых надежных партнеров, - сказал директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн. - Мы также рады, что "Газпром" продлил сотрудничество с крупнейшим клубным турниром планеты - Лигой чемпионов - еще на три года".

"Уже много лет "Газпром" является надежным партнером УЕФА и активным участником международного футбольного сообщества, - сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. - Поддержка европейского континентального первенства, других соревнований, проводимых под эгидой УЕФА, будет способствовать успешному проведению турниров в столь сложное для всех нас время. Кроме того, с подписанием соглашения открываются новые возможности для реализации наших масштабных социальных инициатив, таких как международная детская программа "Футбол для дружбы", и ряда других мероприятий для болельщиков".

В рамках подготовки к чемпионату Европы в Санкт-Петербурге с 21 по 22 мая будет выставлен трофей Евро - Кубок Анри Делоне. Условия спонсорского контракта предусматривают права "Газпрома" представить награду для автора лучшего гола Евро-2020. Награда для автора лучшего гола чемпионата впервые в истории будет выполнена в виде NFT-трофея - цифровой невозобновляемой версии художественного произведения искусства, специально созданного известным российским художником. В художественном произведении будет зашифровано название турнира, важнейшие ценности программы "Футбол для дружбы" и имя обладателя трофея.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут шесть игр группового этапа и один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).