Депутаты в Петербурге приняли закон об ограничениях продажи алкоголя в период Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в стеклянной таре на территориях у стадиона на Крестовском острове и у фан-зон в период проведения чемпионата Европы по футболу. Как сообщил на заседании в среду представитель губернатора в городском парламенте Юрий Шестериков, эти ограничения коснутся 70 магазинов.

"За - 39, воздержалось - 0, против - 2. Коллеги, мы приняли проект в целом, он уходит на подписание губернатору Санкт-Петербурга", - подвел итоги голосования по законопроекту в третьем чтении спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Документ предполагает запрет розничной продажи алкогольной продукции в стеклянной таре, за исключением розничной продажи при оказании услуг общественного питания, на территории, прилегающей к стадиону на Крестовском острове за один день до начала матчей чемпионата и непосредственно в дни их проведения. На территориях, прилегающих к зоне болельщиков на Конюшенной площади, и тематического парка футбола у спортивного комплекса "Юбилейный" такой запрет планируется ввести на период с 11 июня по 11 июля 2021 года, а на территории, прилегающей к зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади, - с 1 июля по 11 июля 2021 года.

"Зоны (действия ограничений - прим. ТАСС) определены не в виде радиусов, а в виде конкретных территорий, в которые попало в целом 70 магазинов", - отметил Шестериков. Он подчеркнул, что "это не тотальный запрет на торговлю алкогольной продукцией, а запрет на торговлю алкогольной продукцией в стеклянной таре".

По словам спикера Заксобрания Макарова, закон направлен прежде всего на обеспечение безопасности болельщиков и жителей Петербурга. "Уверен, что малый и средний бизнес с пониманием отнесется к этому, тем более кафе и рестораны будут работать", - сказал Макаров на брифинге для журналистов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один из четвертьфиналов.