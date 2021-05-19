Бывшего тренера загребского футбольного клуба "Динамо" задержали в Боснии и Герцеговине

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники государственного агентства по расследованию и защите Боснии и Герцеговины арестовали бывшего главного тренера загребского футбольного клуба "Динамо" Зорана Мамича. Об этом сообщило хорватское государственное информационное агентство Hina.

В течение дня Мамич будет передан в суд Боснии и Герцеговины, где будет принято решение об экстрадиции и вынесен окончательный вердикт.

"Зоран Мамич ранее подтвердил информацию о том, что он имеет двойное гражданство и просил рассмотреть возможность отбывания тюремного срока именно в Боснии и Герцеговине, а не в Хорватии, где был вынесен изначальный приговор", - говорится в сообщении.

Мамич покинул пост главного тренера "Динамо" в середине марта после того, как суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Срок также получил брат тренера Здравко Мамич. Они были обвинены в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,2 млн кун ($1,97 млн) и хищении 116 млн кун ($18,75 млн) в результате трансферов игроков из "Динамо".

11 мая Хорватия выдала международный ордер на арест Мамича после того, как он не явился для отбытия тюремного заключения.