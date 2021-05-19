{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Бывшего тренера загребского футбольного клуба "Динамо" задержали в Боснии и Герцеговине

Зоран Мамич был приговорен к четырем годам и восьми месяцам за уклонение от уплаты налогов

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники государственного агентства по расследованию и защите Боснии и Герцеговины арестовали бывшего главного тренера загребского футбольного клуба "Динамо" Зорана Мамича. Об этом сообщило хорватское государственное информационное агентство Hina.

В течение дня Мамич будет передан в суд Боснии и Герцеговины, где будет принято решение об экстрадиции и вынесен окончательный вердикт.

"Зоран Мамич ранее подтвердил информацию о том, что он имеет двойное гражданство и просил рассмотреть возможность отбывания тюремного срока именно в Боснии и Герцеговине, а не в Хорватии, где был вынесен изначальный приговор", - говорится в сообщении.

Мамич покинул пост главного тренера "Динамо" в середине марта после того, как суд приговорил его к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Срок также получил брат тренера Здравко Мамич. Они были обвинены в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,2 млн кун ($1,97 млн) и хищении 116 млн кун ($18,75 млн) в результате трансферов игроков из "Динамо".

11 мая Хорватия выдала международный ордер на арест Мамича после того, как он не явился для отбытия тюремного заключения.

Теги
Мировой футбол
Летние олимпийские виды спорта
ФАС признала законной процедуру выбора оператора трансляции этапа Кубка мира по гребле
Ранее "Матч-ТВ" подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу на нарушения, допущенные при выборе оператором соревнований в Барнауле тюменской компании "Регион-телеком"
ФАС признала законной процедуру выбора оператора трансляции этапа Кубка мира по гребле
Читать полностью