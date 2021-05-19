СМИ: "Кальяри" может приобрести футболиста Кокорина летом

ТАСС, 19 мая. Российский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин может перейти в "Кальяри" как часть сделки по вратарю Алессио Краньо. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации портала, также на вратаря "Кальяри" претендует "Интер". Сообщается, что клуб планирует выручить за вратаря порядка €20 млн, а руководство "Фиорентины" хочет включить в сделку российского нападающего.

"Кальяри" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков в 37 турах.

Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" зимой 2021 года, подписав контракт на 3,5 года. Форвард из-за мышечной травмы принял участие только в трех матчах команды.