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Футбол в Италии

СМИ: "Кальяри" может приобрести футболиста Кокорина летом

"Фиорентина" намерена включить российского форварда в сделку по покупке вратаря Алессио Краньо

ТАСС, 19 мая. Российский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин может перейти в "Кальяри" как часть сделки по вратарю Алессио Краньо. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации портала, также на вратаря "Кальяри" претендует "Интер". Сообщается, что клуб планирует выручить за вратаря порядка €20 млн, а руководство "Фиорентины" хочет включить в сделку российского нападающего.

"Кальяри" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков в 37 турах.

Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" зимой 2021 года, подписав контракт на 3,5 года. Форвард из-за мышечной травмы принял участие только в трех матчах команды.

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