{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В "Локомотиве" сообщили, что не видят препятствий для продления контракта с Жемалетдиновым

Действующий договор игрока истекает в июне
Рифат Жемалетдинов (слева) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Рифат Жемалетдинов (слева)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" не видит препятствий для заключения нового соглашения с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Валерий Филатов.

Жемалетдинову 24 года, он выступает за "Локомотив" с июля 2018 года. По данным портала Transfermarkt, срок нынешнего соглашения футболиста с железнодорожниками истекает 30 июня.

"Я знаю, что никаких противоречий для подписания контракта нет. Парень, в принципе, сам хочет остаться, тренер хочет его видеть в команде. Пока контракт не подписан", - сказал Филатов.

В минувшем сезоне за "Локомотив" Жемалетдинов провел 30 матчей в различных турнирах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач. "Локомотив" стал обладателем Бетсити - Кубка России и занял третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, что дает клубу право выступить в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.

Теги
Российский футбол
НХЛ
Хоккеист Саморуков продолжит карьеру в "Эдмонтоне"
В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник выступал за ЦСКА
Читать полностью