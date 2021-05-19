В "Локомотиве" сообщили, что не видят препятствий для продления контракта с Жемалетдиновым

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" не видит препятствий для заключения нового соглашения с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров клуба Валерий Филатов.

Жемалетдинову 24 года, он выступает за "Локомотив" с июля 2018 года. По данным портала Transfermarkt, срок нынешнего соглашения футболиста с железнодорожниками истекает 30 июня.

"Я знаю, что никаких противоречий для подписания контракта нет. Парень, в принципе, сам хочет остаться, тренер хочет его видеть в команде. Пока контракт не подписан", - сказал Филатов.

В минувшем сезоне за "Локомотив" Жемалетдинов провел 30 матчей в различных турнирах, забив три мяча и отдав шесть результативных передач. "Локомотив" стал обладателем Бетсити - Кубка России и занял третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, что дает клубу право выступить в следующем сезоне в групповом этапе Лиги Европы.