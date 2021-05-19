Футболист Алеесами покинул "Ростов"

Алеесами стал игроком "Ростова" 17 октября, подписав контракт до конца сезона. В Тинькофф - Российской премьер-лиге он провел 13 матчей.

"Большое спасибо всем людям, которые работают в клубе. В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь. У меня появилось много друзей в клубе и городе, которые останутся моими приятелями на всю оставшуюся жизнь. Я желаю моим товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто любит футбольный клуб "Ростов", удачи в будущем", - сказал Алеесами.

Алеесами 29 лет. Ранее он выступал за французский "Амьен", норвежские "Шейд" и "Фредрикстад", шведский "Гётеборг" и итальянский "Палермо". Защитник провел 31 матч в составе сборной Норвегии.