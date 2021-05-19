Российский боксер Ковалев вернулся к тренировкам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев вернулся к тренировкам после перерыва. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Сергей тренируется, чтобы поддерживать форму и не "заржаветь". Пока точной даты и соперника нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Ковалев возобновляет карьеру после шести подряд отрицательных допинг-тестов. Это условие было обязательным для возвращения в спорт после положительной допинг-пробы. В январе 2021 года россиянин был временно отстранен от выступлений из-за положительной допинг-пробы перед поединком с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, который должен был состояться в Москве 30 января.

Ковалеву 38 лет, он был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории, также он является единственным в истории россиянином, удостоенным звания лучшего боксера года по версии журнала The Ring. Всего на его счету 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. Последний поединок Ковалев провел в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.