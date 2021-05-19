В "Тамбове" сообщили, что футбольный клуб фактически прекратил существование

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" фактически прекратил свое существование, юридически он будет ликвидирован после окончания процедуры банкротства. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

"Тамбов" в воскресенье сыграл последний матч в истории - во встрече 30-го тура чемпионата России команда со счетом 1:5 уступила "Зениту". В турнирной таблице "Тамбов" занял последнее, 16-е место и покинул состав Российской премьер-лиги (РПЛ). Из-за многочисленных долгов клуб не смог пройти лицензирование для участия в дивизионах ниже классом.

"Тамбов" больше нигде и никогда выступать не будет, все закончилось, - сказал Коновалова. - Как юридическое лицо организация еще существует, потому что в ней остались несколько сотрудников, а на балансе - несколько стульев. Идет процедура банкротства, поэтому юрлицо будет существовать до тех пор, пока назначенный конкурсный управляющий не закончит ее. Но существование футбольного лица завершилось 16 мая вместе со свистком об окончании матча".

"17 мая мы подписали соглашения о расторжении контрактов, срочные трудовые договоры с сотрудниками тоже были расторгнуты. Те, у кого были бессрочные контракты, уволились по собственному желанию. Делать тут больше нечего, клуба как такового больше нет. Осталось только несколько человек: бухгалтер, секретарь и я", - добавила она.

Коновалова отметила, что сейчас деятельность "Тамбова" проверяют различные ведомства, в том числе прокуратура и следственный комитет, контрольно-счетная палата, трудовая инспекция. "Нас рентгеном со всех сторон уже просканировали", - сказала она.

"Тамбов" был основан в 2013 году, последние два сезона он выступал в высшем дивизионе чемпионата России, однако не сыграл ни одного матча в Тамбовской области, поскольку стадион клуба не соответствовал требованиям РПЛ. В ноябре стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Это чуть не привело к снятию команды с чемпионата. РПЛ перечислила "Тамбову" дополнительные деньги в размере 44 млн рублей, что позволило команде доиграть оставшиеся матчи сезона в чемпионате и кубке страны.