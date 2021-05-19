Бывший футболист "Краснодара" Ари рассказал, что имеет предложение от российского клуба

17 мая Ари покинул "Краснодар" в связи с истечением контракта. Он выступал за команду с 2013 года.

"Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта, - сказал Ари. - Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть еще не дошли до конкретных разговоров. Входит ли клуб в первую шестерку чемпионата России? Не хочу озвучивать детали, пока нет ничего серьезного".

Ари 35 лет, в минувшем сезоне за "Краснодар" нападающий провел 13 матчей, в которых забил два гола. С 2010 по 2013 год Ари выступал за "Спартак", а с 2016 по 2018 год играл в аренде в "Локомотиве", с которым стал чемпионом России и обладателем кубка страны. Игрок родился в Бразилии, но в 2018 году получил гражданство РФ, на его счету два матча за сборную России.